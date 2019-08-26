"За неоднократное игнорирование обращений жителей города": Глава Ульяновска уволил двух начальников упралений
Утром 26 августа глава Ульяновска Сергей Панчин озвучил кадровое решение. От должностей освобождены начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков и исполняющий обязанности начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Семенов.
- Основанием для увольнения стало неоднократное игнорирование обращений жителей города, невнимательное отношение к гражданам, отсутствие оперативности в принятии решений, что влечет к невыполнению прямых должностных обязанностей, - пояснили в пресс-службе города.
Исполняющими обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта назначен Сергей Демидов, а управления архитектуры и градостроительства – Наталья Гордеева.
ИСТОЧНИК KP.RU