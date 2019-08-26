27 августа на четырех перекрестках Набережных Челнов отключат светофоры
С 9.00 до 12.00 там будут проводиться ремонтные работы
Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритетаФото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 27 августа, на четырех перекрестках Набережных Челнов будут отключены светофоры. Причина этого – проведение ремонтных работ.
В частности, с 9.00 до 12.00 светофоры не будут работать на пересечении:
1. Проспекта Яшьлек и проспекта Чулман;
2. Проспекта Яшьлек и проспекта Мира;
3. Проспекта Яшьлек и проспекта Московский;
4. Проспекта Яшьлек и улицы 40 лет Победы.
Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритета.
ИСТОЧНИК KP.RU