27 августа на четырех перекрестках Набережных Челнов отключат светофоры

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-26T18:37:46+03:00

Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритета Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9.00 до 12.00 там будут проводиться ремонтные работы

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 27 августа, на четырех перекрестках Набережных Челнов будут отключены светофоры. Причина этого – проведение ремонтных работ.

В частности, с 9.00 до 12.00 светофоры не будут работать на пересечении:

1. Проспекта Яшьлек и проспекта Чулман;

2. Проспекта Яшьлек и проспекта Мира;

3. Проспекта Яшьлек и проспекта Московский;

4. Проспекта Яшьлек и улицы 40 лет Победы.

Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритета.

ИСТОЧНИК KP.RU