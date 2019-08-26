2019-08-26T18:37:46+03:00
Авто

27 августа на четырех перекрестках Набережных Челнов отключат светофоры

С 9.00 до 12.00 там будут проводиться ремонтные работы
Алина ГАБДУЛИНА
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Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритетаАвтовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритетаФото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 27 августа, на четырех перекрестках Набережных Челнов будут отключены светофоры. Причина этого – проведение ремонтных работ.

В частности, с 9.00 до 12.00 светофоры не будут работать на пересечении:

1. Проспекта Яшьлек и проспекта Чулман;

2. Проспекта Яшьлек и проспекта Мира;

3. Проспекта Яшьлек и проспекта Московский;

4. Проспекта Яшьлек и улицы 40 лет Победы.

Автовладельцев просят быть аккуратнее и руководствоваться дорожными знаками приоритета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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