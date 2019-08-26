В Казани второклассники впервые получат Дневники юных экологов
Они должны научить детей бережно относится к природе
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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Совсем скоро начнется новый учебный год. В сентябре второклассники Казани впервые получат Дневники юных экологов, которые должны научить их бережно относится к природе и сортировать мусор.
По словам мэра города Ильсура Метшина, такой дневник станет важной частью экологического воспитания. По задумке создателей, после школьники помогут своим родителям быть аккуратнее с окружающей средой.
ИСТОЧНИК KP.RU