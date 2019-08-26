В Казани второклассники впервые получат Дневники юных экологов

СЕГОДНЯ 18:25 2019-08-26T18:25:11+03:00

Они должны научить детей бережно относится к природе

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро начнется новый учебный год. В сентябре второклассники Казани впервые получат Дневники юных экологов, которые должны научить их бережно относится к природе и сортировать мусор.

По словам мэра города Ильсура Метшина, такой дневник станет важной частью экологического воспитания. По задумке создателей, после школьники помогут своим родителям быть аккуратнее с окружающей средой.

ИСТОЧНИК KP.RU