"Подташнивать начинает со второй недели": мэр Казани Ильсур Метшин пошутил о начале нового учебного года

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-26T17:09:58+03:00

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Понедельник, 26 августа, мэр Казани Ильсур Метшин решил начать с шутки. Так, на еженедельной планерке в мэрии города он с юмором отметил тот факт, что скоро начнется новый учебный год.

- Вот мы, папы, никогда об этом не задумываемся, мы думаем: «Наши бедные дети!» Скоро первое сентября, учебный год. А для мам он как беременность - длится 9 месяцев, но подташнивать начинает со второй недели, - пошутил градоначальник.

После он, правда, вполне серьезно пожелал матерям школьников терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU