"Подташнивать начинает со второй недели": мэр Казани Ильсур Метшин пошутил о начале нового учебного года
После он пожелал терпения всем матерям школьников
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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Понедельник, 26 августа, мэр Казани Ильсур Метшин решил начать с шутки. Так, на еженедельной планерке в мэрии города он с юмором отметил тот факт, что скоро начнется новый учебный год.
- Вот мы, папы, никогда об этом не задумываемся, мы думаем: «Наши бедные дети!» Скоро первое сентября, учебный год. А для мам он как беременность - длится 9 месяцев, но подташнивать начинает со второй недели, - пошутил градоначальник.
После он, правда, вполне серьезно пожелал матерям школьников терпения.
ИСТОЧНИК KP.RU