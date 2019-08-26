В Казани состоится чемпионат России по аквабайку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-26T16:23:10+03:00

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С 6 по 8 сентября Казань примет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов со всей страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

Также на чемпионате будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Ski division – водный мотоцикл без сиденья.

Отдельно проведут соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

Кульминацией вечера станет уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея» - театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае. В неоновых огнях и под музыкальное сопровождение спортсмены продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность. Начало мероприятия запланировано 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU