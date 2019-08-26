На этой неделе «Ак Барс» представит состав на новый сезон
29 августа «Ак Барс» презентует состав на новый сезон КХЛ. Встреча с болельщиками состоится на «Татнефть Арене» и начнётся в 18:30.
Развлекательная зона для болельщиков начнет работу в 17:00 у площади перед ареной. Будут установлены развлекательные зоны для детей и взрослых, торговые точки, фотозоны, анимация и конкурсы.
В 18:30 начнётся основная программа внутри спорткомплекса. Перед началом презентации зрители увидят выступление татарской певицы Лэйны и расширенное представление новой креативной концепции «843».
Игровые свитера «Ак Барса» новички клуба получат от министра спорта Татарстана Владимира Леонова и генерального директора ПАО «Татнефть», президента «Ак Барса» Наиля Маганова. Также болельщикам будет представлен обновлённый тренерский штаб Дмитрия Квартальнова.
Пресс-служба клуба отмечает, что после презентации состава выступит рэп-группы «Каста».
ИСТОЧНИК KP.RU
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