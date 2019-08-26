В Заинском районе к 1 сентября откроются четыре новые школы и школа для особенных детей

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-26T19:41:20+03:00

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В Заинске Татарстана ко Дню знаний после капитального ремонта откроется городская школа №9 для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в районе начнут работать четыре новые сельские школы: Нижнебишевская, Кадыровская, Аксаринская и Савалеевская

- Руководство района считает, что открытие школ после капитального ремонта вдохновит учеников и учителей – в современной школьной среде приятно находиться и участвовать в учебном процессе, - сообщает пресс-служба Минстроя републики.

Сейчас в учреждениях заканчиваются ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU