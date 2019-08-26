В Заинском районе к 1 сентября откроются четыре новые школы и школа для особенных детей
Сейчас в учреждениях заканчиваются ремонтные работы
Школы появятся в Нижнебишевском, Кадыровском, Аксаринском и Савалеевском сельском поселенииФото: Ольга Крыльцова
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В Заинске Татарстана ко Дню знаний после капитального ремонта откроется городская школа №9 для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в районе начнут работать четыре новые сельские школы: Нижнебишевская, Кадыровская, Аксаринская и Савалеевская
- Руководство района считает, что открытие школ после капитального ремонта вдохновит учеников и учителей – в современной школьной среде приятно находиться и участвовать в учебном процессе, - сообщает пресс-служба Минстроя републики.
Сейчас в учреждениях заканчиваются ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU