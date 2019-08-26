2019-08-26T15:48:20+03:00
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WorldSkills 2019 в Казани: медпомощь участникам чемпионата оказывают 120 медработников

Кроме того, на объектах работают 183 медицинских волонтера
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения ТатарстанаФото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана
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На объектах чемпионата WorldSkills в Казани работают 120 медработников и 183 медицинских волонтера. При необходимости они оказывают помощь участникам соревнований. Ранее они прошли обучение по вопросам инфекционных заболеваний, неотложной помощи, вопросам профилактики и оказания первой помощи при производственном травматизме.

Большая часть этого медперсонала принимала участие в проведении Универсиады — 2013, Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу — 2018».

- Всего на объектах проведения чемпионата организована работа 8 медпунктов, 8 мобильных бригад скорой помощи и Центра медицинских катастроф, - рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов на встрече с журналистами.

Среди волонтеров 123 студента медуниверситета Казани, 5 студентов местного медколледжа, 55 сотрудников медорганизаций и иногородние волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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