WorldSkills 2019 в Казани: медпомощь участникам чемпионата оказывают 120 медработников
На объектах чемпионата WorldSkills в Казани работают 120 медработников и 183 медицинских волонтера. При необходимости они оказывают помощь участникам соревнований. Ранее они прошли обучение по вопросам инфекционных заболеваний, неотложной помощи, вопросам профилактики и оказания первой помощи при производственном травматизме.
Большая часть этого медперсонала принимала участие в проведении Универсиады — 2013, Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу — 2018».
- Всего на объектах проведения чемпионата организована работа 8 медпунктов, 8 мобильных бригад скорой помощи и Центра медицинских катастроф, - рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов на встрече с журналистами.
Среди волонтеров 123 студента медуниверситета Казани, 5 студентов местного медколледжа, 55 сотрудников медорганизаций и иногородние волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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