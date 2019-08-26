2019-08-26T20:15:56+03:00
Общество

В Татарстане выпускники университета Иннополис получили сертификаты на покупку квартиры

В этом году вуз впервые выпустил бакалавров, которые отучились в нем 4 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ИннополисаФото: пресс-служба Иннополиса
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В августе 2019 года университет Иннополис впервые выпустил бакалавров, которые отучились в нем 2 года. Всего же (вместе с магистрами) вуз закончило 92 человека. Те из них, кто закончил сессию на отлично, получили денежные сертификаты на покупку жилья – по 100 тысяч рублей за каждую сессию.

Кроме того, каждый выпускник Иннополиса получил приглашения на работу от известных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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