2019-08-26T13:55:27+03:00
Общество

Жители еще одного района Татарстана воспользуются услугами Мобильной поликлиники

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В Татарстане продолжает осуществляться программа по оказанию медицинских услуг жителям дальних и малых деревень.В Татарстане продолжает осуществляться программа по оказанию медицинских услуг жителям дальних и малых деревень.
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О необходимости решить проблему по оказанию медпомощи жителям малых деревень ранее говорили на встречах с населением в рамках Дней «Единой России».

В Татарстане продолжает осуществляться программа по оказанию медицинских услуг жителям дальних и малых деревень. На днях передвижной медицинский комплекс «Мобильная поликлиника» приехал в Буинский район - в село Старый Студенец.Показаться врачам сюда приехали жители и соседних сел Новые Тинчали, Киять и Альшеево. Для доставки людей выделены специальные микроавтобусы. Сельчане рады, что смогли показаться специалистам – урологу, офтальмологу , неврологу, кардиологу, сосудистому хирургу, гинекологу. Также проводятся необходимые анализы.

«Для кардиологической диагностики мы обустроили пункт электрокардиограммы», — рассказал главный врач Центральной поликлиники района Рустам Самерханов. Планируется, что вБуинском районе будет обследовано около 1000 жителей. По словам главного врача, в этом году больше внимания уделяется обследованию хронических больных, а в следующем году будут охвачены и другие пациенты.

В феврале 2019 года в Чистополе во время Дня «Единой России» жители подняли вопрос о доступности медицинских услуг: в малых селах нет возможности получить услуги врачей «узких» специальностей. Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин по этому поводу встретился с Рустамом Миннихановым. Президент дал поручение закупить передвижные медицинские комплексы. Минздрав республики приобрел четыре такие «Мобильные поликлиники». Первыми их пациентами стали жители поселков Тетюшского района.

По данным Минздрава республики, за период с 8-го по 19 августа медицинские специалисты ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» Казани провели в Тетюшском районе прием 649 пациентов. В результате 105 жителей были отправлены на дообследование, а 10 человек направлены офтальмологом на оперативное вмешательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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