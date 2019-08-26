2019-08-26T15:34:49+03:00
Общество

«Потерпите, набережная загружается»: благоустройство набережной у озера Кабан в Казани закончится весной 2020 года

Наталия Фишман-Бекмабетова рассказала о работах в рамках второй очереди, которые проводятся на территории
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetovaФото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova
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Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала о том, как на набережной озера Кабан в Казань идут работы в рамках второй очереди.

- Понимаю, что стройка вызывает неудобства, но потерпите, набережная загружается, - написала она своей соцстранице.

Сейчас рядом с фитнес-клубом на улице Хади Такташа уже забита 91 из 100 десятиметровая свая под спортивную площадку. Кроме того, установлены все 28 свай под смотровую площадку над водой на набережной и порядка половины свай под фитоочистные сооружения слева и справа от нее.

- А еще там появились сваи для пешеходной дорожки, которая также пойдет над водой. Это только основные работы, но были еще подготовительные, в рамках которых, например, с зоны застройки пересадили более 720 деревьев, кустарников и многолетних растений. Деревья «переехали» на территорию по соседству, а растения — в питомник, - сообщает Фишман-бекмамбетова.

Также на набережной со стороны улицы Марджани ведется демонтаж и заливка бетона под брусчатку, а еще там полностью меняют одну из лестниц.

- Как вы понимаете, впереди очень много работы и сделать ее хочется хорошо. Поэтому, боюсь, полностью вторую очередь после благоустройства мы откроем только весной 2020 года, а осенью этого года сдадим участок на Марджани и у фитнес-центра, - признается помощник президента.

Отметим, что на набережной должны появиться четыре функциональные зоны: спорт, река, лес и мост. Также на ней обустроят смотровые площадки, амфитеатр, школу воднолыжного спорта, детскую, спортивную площадки и зону для йоги, качели, уединенные пирсы, фонтан, зону для барбекю, лодочную станцию с прокатом и построят пешеходный мост над водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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