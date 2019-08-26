Последняя неделя лета в Татарстане будет холодной и дождливой

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-26T15:15:50+03:00

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Жаркая погода вновь покидает Татарстан, оставляя вместо себя прохладу и дожди. Именно такой будет последняя неделя лета в республике. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, во вторник, 27 августа, в республике будет облачно и дождливо, а температура воздуха составит 18 градусов. В среду осадки будут кратковременно, но похолодает до 13 градусов.

В четверг облачность будет небольшая и выглянет солнце, но термометры все равно не покажут больше 14 градусов. Такая же ситуация будет и в пятницу.

В выходные будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU