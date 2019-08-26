10 сентября во всех микрорайонах Набережных Челнов на три дня отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-26T13:10:42+03:00

А во вторник, 27 августа, в новой части города заканчивается четвертый, последний, этап опрессовки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Причина этого – осенние испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона

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С 10 по 13 сентября все микрорайоны Набережных Челнов останутся без горячей воды. Причина этого – осенние испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона.

А уже во вторник, 27 августа, в новой части города заканчивается четвертый, последний, этап опрессовки. Все летние отключения специалисты провели с опережением.

ИСТОЧНИК KP.RU