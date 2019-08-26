2019-08-26T13:33:01+03:00
Происшествия

В Татарстане пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве

61-летний Николай Агафонов ушел из дома 24 августа, но обратно не вернулся до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Зеленодольске начались поиски 61-летнего Николая Агафонова. Мужчина ушел из дома в субботу, 24 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Проблема усложняется тем, что пропавший не ориентируется в пространстве.

Николай ростом 170 сантиметров имеет среднее телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была белая футболка, черные до колен шорты и черные сланцы.

Всех, кто видел Николая Агафонова после 24 августа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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