В Татарстане пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве
61-летний Николай Агафонов ушел из дома 24 августа, но обратно не вернулся до сих пор
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Зеленодольске начались поиски 61-летнего Николая Агафонова. Мужчина ушел из дома в субботу, 24 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Проблема усложняется тем, что пропавший не ориентируется в пространстве.
Николай ростом 170 сантиметров имеет среднее телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была белая футболка, черные до колен шорты и черные сланцы.
Всех, кто видел Николая Агафонова после 24 августа, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU