На праздновании 550-летия Чебоксар побывали более ста тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-26T12:44:18+03:00

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В субботу, 24 августа, в Чебоксарах состоялись праздничные мероприятия, посвященные 550-летию города. В них, как выяснилось позже, приняли участие более ста тысяч гостей и жителей столицы Чувашии.

При этом общественный порядок охраняли около 600 сотрудников полиции, ОМОН, ЧОП и народных дружин. Ими были изъяты более 12 литров алкоголя, 12 колюще-режущих предметов и 2 перцовых баллончика. Кроме того, с праздничных площадок в отделения были доставлены 9 человек, которые совершили административные правонарушения сообщает МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU