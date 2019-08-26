На праздновании 550-летия Чебоксар побывали более ста тысяч человек
Общественный порядок охраняли около 600 сотрудников различных ведомств
Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар
Изменить размер текста:
В субботу, 24 августа, в Чебоксарах состоялись праздничные мероприятия, посвященные 550-летию города. В них, как выяснилось позже, приняли участие более ста тысяч гостей и жителей столицы Чувашии.
При этом общественный порядок охраняли около 600 сотрудников полиции, ОМОН, ЧОП и народных дружин. Ими были изъяты более 12 литров алкоголя, 12 колюще-режущих предметов и 2 перцовых баллончика. Кроме того, с праздничных площадок в отделения были доставлены 9 человек, которые совершили административные правонарушения сообщает МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU