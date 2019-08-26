2019-08-26T12:02:07+03:00
Общество

В День города в Казани продлят работу общественного транспорта

Некоторые маршруты будут работать до полуночи
Владимир КРУПСКИЙ
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Также некоторые автобусы изменят схему движения из-за праздничных мероприятий.Также некоторые автобусы изменят схему движения из-за праздничных мероприятий.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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30 августа, в День города, в Казани изменится график работы общественного транспорта. Так, мнгие маршруты будут работать до полуночи. Кроме того, ряд маршрутов изменит схему движения.

В связи с проведением на площади Тысячелетия спортивного автомотошоу Kazan City Racing с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа будут изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов. Автобусы будут следовать через улицы Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба, троллейбусный маршрут №2 будет закрыт, сообщил А.Абдулхаков.

Для посетителей конноспортивного праздника, который 30 августа пройдет на казанском ипподроме, троллейбусный маршрут №3 в этот день будет работать с интервалами 5-6 минут.

По окончании праздничного салюта будет усилена работа автобусных маршрутов, следующих по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбусного маршрута №1, проходящего по улице Чистопольская. Работа метрополитена будет организована с интервалами 6 минут до полуночи.

Напомним, в связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города с 27 по 30 августа в Казани будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия и около Центра семьи «Казан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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