В День города в Казани продлят работу общественного транспорта
30 августа, в День города, в Казани изменится график работы общественного транспорта. Так, мнгие маршруты будут работать до полуночи. Кроме того, ряд маршрутов изменит схему движения.
В связи с проведением на площади Тысячелетия спортивного автомотошоу Kazan City Racing с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа будут изменены схемы движения девяти автобусных маршрутов. Автобусы будут следовать через улицы Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба, троллейбусный маршрут №2 будет закрыт, сообщил А.Абдулхаков.
Для посетителей конноспортивного праздника, который 30 августа пройдет на казанском ипподроме, троллейбусный маршрут №3 в этот день будет работать с интервалами 5-6 минут.
По окончании праздничного салюта будет усилена работа автобусных маршрутов, следующих по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбусного маршрута №1, проходящего по улице Чистопольская. Работа метрополитена будет организована с интервалами 6 минут до полуночи.
Напомним, в связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города с 27 по 30 августа в Казани будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия и около Центра семьи «Казан».
ИСТОЧНИК KP.RU