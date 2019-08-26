Данис Зарипов на Кубке ЛЖД: В новом сезоне «Ак Барс» будет злым и умным барсом

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-26T14:07:10+03:00

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в заключительный день «Кубка Латвийской железной дороги» оценил готовность казанцев к старту в КХЛ и рассказал пресс-службе клуба, каким будет «Ак Барс» в новом сезоне.

Как вы оцените предсезонные турниры для «Ак Барса»? Позитива явно больше, чем негатива.

– Позитив можно везде найти, как и негатив. Но, на мой взгляд, предсезонные турниры направлены на выявление именно негатива, того, над чем нужно ещё работать.

К сезону «Ак Барс» готов?

– Практически да. У нас ещё неделя тренировок, что-то подкорректируем. Но вы сами знаете, что сезон практически всегда начинается с колебательного хоккея – или хорошо, или плохо.

Каким «Ак Барс» будет в новом сезоне?

– Злым барсом. Злым и умным барсом.

ИСТОЧНИК KP.RU