Данис Зарипов на Кубке ЛЖД: В новом сезоне «Ак Барс» будет злым и умным барсом
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в заключительный день «Кубка Латвийской железной дороги» оценил готовность казанцев к старту в КХЛ и рассказал пресс-службе клуба, каким будет «Ак Барс» в новом сезоне.
Как вы оцените предсезонные турниры для «Ак Барса»? Позитива явно больше, чем негатива.
– Позитив можно везде найти, как и негатив. Но, на мой взгляд, предсезонные турниры направлены на выявление именно негатива, того, над чем нужно ещё работать.
К сезону «Ак Барс» готов?
– Практически да. У нас ещё неделя тренировок, что-то подкорректируем. Но вы сами знаете, что сезон практически всегда начинается с колебательного хоккея – или хорошо, или плохо.
Каким «Ак Барс» будет в новом сезоне?
– Злым барсом. Злым и умным барсом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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