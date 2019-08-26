«Ак Барс» проиграл рижскому «Динамо» в финале Кубка ЛЖД

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-26T11:54:59+03:00

А Зарипов и Рейдеборн стали лучшими игроками турнира

Изменить размер текста: A A

25 августа завершился «Кубок Латвийской железной дороги». В финальном матче «Ак Барс» уступил хозяевам турнира, рижскому «Динамо», со счётом 3:2. Таким образом казанцы заняли второе место на турнире.

− К сожалению, мы сегодня слабо в атаке сыграли. Это же всё равно финал турнира, надо было чуть больше нам усилий прилагать. Соперники больше захотели и получили победу, - прокомментировал игру пресс-службе клуба главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Также в заключительный день турнира игроков «Ак Барса» Даниса Зарипова и Адама Рейдеборна признали лучшими хоккеистами «Кубка Латвийской железной дороги».

Капитан «Ак Барса» получил приз лучшему нападающему Кубка, в 3 матчах набрав 5 очков. Рейдеборн же признан лучшим вратарём турнира, он сыграл 3 матча, пропустив 5 шайб.

ИСТОЧНИК KP.RU