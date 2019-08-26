2019-08-26T11:10:19+03:00
Происшествия

В Чувашии фельдшер наркодиспансера получил срок за то, что ударил ножом пациента

Приговор вынесли в Московском районом суде Чебоксар
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Следователи выясняли причины нападения на пациентаСледователи выясняли причины нападения на пациентаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В Московском районном суде Чебоксар суд вынес приговор 32-летнему фельдшеру из наркодиспансера. Мужчину судили за то, что он нанес тяжкие телесные повреждения 51-летнему пациенту.

Все произошло 10 апреля, когда фельдшер, находясь в палате отделения неотложной наркологической помощи наркодиспансера, поссорился со своим знакомым. Пациента доставили в больницу пьяным, и в выражениях он не стеснялся. В ходе конфликта фельдшер ударил мужчину ножом в живот, причинив мужчине тяжкий вред здоровью.

- Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Фельдшера признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
27 августа в Казань приедет Президент России Владимир Путин
Новогоднее оформление Казани в 2019 году обойдется в 99 миллионов рублей
Данис Зарипов на Кубке ЛЖД: В новом сезоне «Ак Барс» будет злым и умным барсом
Жители еще одного района Татарстана воспользуются услугами Мобильной поликлиники
В Татарстане пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве
10 сентября во всех микрорайонах Набережных Челнов на три дня отключат горячую воду
На праздновании 550-летия Чебоксар побывали более ста тысяч человек
Несмотря на рекомендации Минобразования Татарстана, День знаний в школах Казани пройдет 2 сентября
В День города в Казани продлят работу общественного транспорта
«Ак Барс» проиграл рижскому «Динамо» в финале Кубка ЛЖД
Киркоров, Лобода и L’One: стал известен список звезд, которые примут участие в закрытии WorldSkills в Казани
День города – 2019 в Казани: охрану общественного порядка обеспечат 1,5 тысячи полицейских
В Марий Эл спасатели эвакуировали рыбаков с 12-летним ребенком из-за течи
В Татарстане пожарный извещатель сохранил жизни многодетной семьи
Смартфон для ребенка и другие гаджеты к новому учебному году
Росгвардейцы в Казани нашли потерянный бумажник с деньгами и билетами на самолет
Президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга провели ежегодный прием лучших семей республики
26 августа в Нижнекамске останутся без горячей воды три улицы и несколько учреждений
Вечером 25 августа и утром следующего дня в Татарстане ожидается сильный ветер
Рамзан Кадыров предложил усилить взаимодействие между ДУМ Татарстана и Чечней
“Меня могли, наверное, и пырнуть”: шоумен Александр Гудков рассказал о своей первой поездке в Казань
В Марий Эл молодой водитель уснул за рулем, съехал с дороги и перевернулся: погибла его пассажирка