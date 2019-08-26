В Чувашии фельдшер наркодиспансера получил срок за то, что ударил ножом пациента

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-26T11:10:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московском районном суде Чебоксар суд вынес приговор 32-летнему фельдшеру из наркодиспансера. Мужчину судили за то, что он нанес тяжкие телесные повреждения 51-летнему пациенту.

Все произошло 10 апреля, когда фельдшер, находясь в палате отделения неотложной наркологической помощи наркодиспансера, поссорился со своим знакомым. Пациента доставили в больницу пьяным, и в выражениях он не стеснялся. В ходе конфликта фельдшер ударил мужчину ножом в живот, причинив мужчине тяжкий вред здоровью.

- Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Фельдшера признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU