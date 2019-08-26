День города – 2019 в Казани: охрану общественного порядка обеспечат 1,5 тысячи полицейских

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-26T10:51:59+03:00

До начала гуляний все праздничные площадки обследуют саперы и кинологи

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30 августа, в Казани отметят День города. Общественный порядок на мероприятиях будут обеспечивать 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск нацгвардии. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин на еженедельной планерке в мэрии города.

Кроме того, до начала гуляний все праздничные площадки обследуют саперы и кинологи. Также в местах проведения мероприятий будут установлены контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU