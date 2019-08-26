2019-08-26T09:58:41+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарный извещатель сохранил жизни многодетной семьи

Пожар произошел в Арском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в доме, где проживает многодетная семья, произошел 23 августа в 23.28 на улице Татарстана в селе Хасаншаих Арского райорна республики. Когда на место ЧП приехали первые пожарные, то выяснилось, что горит кирпичный дом, в котором проживала многодетная семья. Огнеборцев встретил 45-летний хозяин, который рассказал, что ночью подал сигнал пожарный извещатель. Он вместе с женой разбудил пятерых детей и всех вывели на улицу.

К приезду пожарных открытым огнём горела внутренняя часть жилого дома на площади 80 квадратных метров и баня по всей площади - 12 "квадратов". Огонь переходил на кровлю дома, существовала угроза распространения огня на сарай соседнего хозяйства на расстоянии 3 метров.

С огнем удалось справиться, отстояв соседние постройки. Но дом, где начался пожар, для жилья непригоден. Вся семья из семи человек, из них пять детей в возрасте 12, девять, пять лет, три года и несколько месяце,в будет проживать у родителей хозяина.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана. - Материальный ущерб - два миллиона рублей. Сумма спасенного имущества - 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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