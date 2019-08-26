2019-08-26T13:17:38+03:00
Общество

Росгвардейцы в Казани нашли потерянный бумажник с деньгами и билетами на самолет

Кошелек потерял иностранец, приехавший на «Worldskills»
Лика ИСАЕВА
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Патрульные, обнаружившие кошелекПатрульные, обнаружившие кошелекФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Во время торжественной церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills» сотрудники Росгвардии Татарстана обнаружили потерянный кошелек. Портмоне выронил мужчина, который выходил из машины, но так и не заметил этого. Зато бдительные сотрудники Росгвардии Татарстана, патрулируя территорию возле стадиона, на гостевой парковке нашли его возле припаркованного автомобиля. Они попытались отыскать обронившего ценную вещь хозяина на месте, но безуспешно.

Находку осмотрели полицейские, которым передали бумажник росгвардейцы. Там обнаружили билет на самолет и крупную сумму денег - рубли и в валюте, более 200 тысяч рублей.

Хозяина бумажника разыскали благодаря дирекции Чемпионата. Мужчине вернули все утерянные вещи. Он был искренне удивлен - пропажи он даже не заметил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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