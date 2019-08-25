Вечером 25 августа и утром следующего дня в Татарстане ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-25T17:15:33+03:00

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Вечером в воскресенье, 25 августа, в Татарстане ожидается усиление северно-западного ветра. Так, с 18.00 до 7.00 следующего дня его порывы местами будут достигать 16 метров в секунду. Об этом жителей республики предупреждает МЧС региона.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, - напоминает пресс-служба ведомства.

При этом погода в понедельник, 26 августа, сильно не изменится. Ночью столбики термометров будут колебаться между 7 и 12 градусами тепла, а днем между 15 и 20. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU