Рамзан Кадыров предложил усилить взаимодействие между ДУМ Татарстана и Чечней

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-25T16:09:54+03:00

В Грозном он встретился с муфтием республики Камилем хазрат Самигуллиным

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Накануне в Грозном прошла встреча муфтия Татарстана Камиля хазрат Самигуллина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили тенденции развития отечественной уммы (религиозной общины - Ред.) и ситуацию в религиозной сфере в целом. В ходе встречи были затронуты наиболее острые проблемы, которые препятствуют развитию ислама, укреплению его ценностей и возражению духовных традиций.

После, Рамзан Кадыров высказал предложение об усилении взаимодействия между Духовным управлением мусульман (ДУМ) Татарстана и Чечней в вопросах развития мусульманской инфраструктуры и защиты прав верующих.

- В завершение встречи муфтий Татарстана подарил Главе Чечни памятный подарок - полную аудиоверсию Священного Куръана в своем собственном исполнении, - отмечает пресс-служба ДУМ республики.

ИСТОЧНИК KP.RU