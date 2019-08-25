Рамзан Кадыров предложил усилить взаимодействие между ДУМ Татарстана и Чечней
Накануне в Грозном прошла встреча муфтия Татарстана Камиля хазрат Самигуллина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили тенденции развития отечественной уммы (религиозной общины - Ред.) и ситуацию в религиозной сфере в целом. В ходе встречи были затронуты наиболее острые проблемы, которые препятствуют развитию ислама, укреплению его ценностей и возражению духовных традиций.
После, Рамзан Кадыров высказал предложение об усилении взаимодействия между Духовным управлением мусульман (ДУМ) Татарстана и Чечней в вопросах развития мусульманской инфраструктуры и защиты прав верующих.
- В завершение встречи муфтий Татарстана подарил Главе Чечни памятный подарок - полную аудиоверсию Священного Куръана в своем собственном исполнении, - отмечает пресс-служба ДУМ республики.
ИСТОЧНИК KP.RU