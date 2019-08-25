26 августа в Нижнекамске останутся без горячей воды три улицы и несколько учреждений

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-25T18:39:24+03:00

Все дело в ремонте водопроводных сетей, который все еще продолжается в городе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Водоснабжение будет восстановлено лишь вечером во вторник

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В понедельник, 26 августа, в Нижнекамске без горячей воды останутся жители четырех улиц и несколько учреждений. Все дело в ремонте водопроводных сетей, который все еще продолжается в городе.

Отключение коснется жилых домов по адресам:

- проспект Строителей: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 7, 5, 4б, 4а, 8, 8б, 8а, 6, 6б, 10, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 21, 23, 11, 11а, 11б, 11в, 6а; - улица Тукая: 1, 3, 5, 5а, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 12/1; - улица Вокзальная: 2а; - улица Юности: 3а, 3, 5, 3б, 1.

Кроме того, горячей воды не будет в детсаду №3, школе №1, стоматологической поликлиннике, МГЭИ, КГТУ имени Туполева, продуктовом и вещевом рынках, сельхозуправлении, регпалате, ОАО “ВК и ЭХ”, пиццерии “Пепперони”, ресторане “Кристалл”, клубе “Нефть” и гостинице Ял.

Водоснабжение будет восстановлено лишь во вторник, 27 августа, в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU