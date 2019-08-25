Президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга провели ежегодный прием лучших семей республики

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-25T19:13:52+03:00

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В субботу, 24 августа президент Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Миниханова провели ежегодный прием лучших семей республики. На торжественное мероприятие, которой прошло в Пушечном дворе Казанского Кремля, была приглашена 51 пара.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

- Участникам мероприятия продемонстрировали фильм, посвященный семьям, имеющим пятерых и более детей, семьям, где супруги находятся в браке долгие годы, - тех, с кого современная молодежь может брать пример, - сообщает пресс-служба президента региона.

После Минниханов вручил госнаграды республики - медали “Ана даны - Материнская слава”. Их получили мать пятерых детей из Набережных Челнов Наталья Балашова, мать пятерых детей из Альметьевского района Надежда Каткова, мать шестерых детей из Казани Лейла Акбарова и мать пятерых детей из Арского района Равиля Сайфутдинова.

Отметим также, что Управление ЗАГС Кабмина Татарстана выпустило книгу-буклет «Мы вместе – Без бергэ!». В ней рассказывается о каждой из более чем 50 лучших семей республики 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU