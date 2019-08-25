2019-08-25T12:12:33+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью

Пожар на площади 84 “квадрата” произошел в Буинском районе посреди ночи [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Ночью 25 августа загорелся одноэтажный дом на улице Луговая в деревне Никольские Сороки Буинского района. В нем проживала многодетная семья.

В 1.55 в МЧС поступило сообщение о пожаре, а спустя 13 минут пожарные уже находились на месте ЧП. Дом горел полностью, огонь в любой момент мог распространиться на сарай. Однако этого не случилось, и 2.44 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 84 “квадрата”.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В результате ЧП никто не пострадал. Хозяйка дома и трое ее несовершеннолетний детей эвакуировались самостоятельно. Как выяснилось позже, от гибели семью спас пожарный извещатель.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- По указанию председателя сельсовета пострадавшую от пожара семью поселили на ночь у соседей. В дальнейшем они собираются уехать в Буинск, где у них имеется частный дом, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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