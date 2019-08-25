2019-08-25T11:01:15+03:00
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WorldSkills Kazan 2019: гостиницы и отели города загружены в среднем на 95%

Госкомитет Татарстана по туризму не ожидал такого большого интереса к чемпионату
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных странСреди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных странФото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно, что на данный момент гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95%. Причина этого - большое количество туристов, который приехали в столицу Татарстана, чтобы своими глазами увидеть чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Он также отметил, что среди комитет не ожидал такого большого интереса к соревнованиям. Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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