WorldSkills Kazan 2019: гостиницы и отели города загружены в среднем на 95%
Госкомитет Татарстана по туризму не ожидал такого большого интереса к чемпионату
Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных странФото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно, что на данный момент гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95%. Причина этого - большое количество туристов, который приехали в столицу Татарстана, чтобы своими глазами увидеть чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.
Он также отметил, что среди комитет не ожидал такого большого интереса к соревнованиям. Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU
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