WorldSkills Kazan 2019: гостиницы и отели города загружены в среднем на 95%

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-25T11:01:15+03:00

Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных стран Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что на данный момент гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95%. Причина этого - большое количество туристов, который приехали в столицу Татарстана, чтобы своими глазами увидеть чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Он также отметил, что среди комитет не ожидал такого большого интереса к соревнованиям. Среди постояльцев гостиниц города как болельщики, так и делегации из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU