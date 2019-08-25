2019-08-25T14:06:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл молодой водитель уснул за рулем, съехал с дороги и перевернулся: погибла его пассажирка

Авария произошла рано утром в воскресенье, 25 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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Рано утром в воскресенье, 25 августа, на 82 километре автодороги “Вятки” произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ. По предварительным данным, 21-летний водитель легковушки уснул за рулем, поле чего наехал на препятствие, съехал с дороги и совершил опрокидывание машины.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В ДТП погибла 49-летняя пассажирка “ВАЗ”а, которая не была пристегнута ремнем безопасности. В больницу с различными травмами были доставлены 14-летний ребенок и 69-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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