2019-08-25T10:04:29+03:00
Происшествия

В Чувашии уже пять дней ищут пропавшего мужчину, который не ориентируется в пространстве

55-летний Альберт Софронов ушел из дома в деревне Штанаши 20 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии ведутся активные поиски 55-летнего Альберта Софронова. Мужчина ушел из своего дома в деревне Штанаши 20 августа, но до сих пор не вернулся обратно. Близкие пропавшего отмечают, что он не ориентируется в пространстве.

Альберт ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем были серо-синяя ветровка, серо-сине-черный джемпер и серые брюки. Мужчина прихрамывает.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Альберта, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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