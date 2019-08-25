В Чувашии уже пять дней ищут пропавшего мужчину, который не ориентируется в пространстве

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-25T10:04:29+03:00

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В Чувашии ведутся активные поиски 55-летнего Альберта Софронова. Мужчина ушел из своего дома в деревне Штанаши 20 августа, но до сих пор не вернулся обратно. Близкие пропавшего отмечают, что он не ориентируется в пространстве.

Альберт ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем были серо-синяя ветровка, серо-сине-черный джемпер и серые брюки. Мужчина прихрамывает.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Альберта, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU