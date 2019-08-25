В Чувашии уже пять дней ищут пропавшего мужчину, который не ориентируется в пространстве
55-летний Альберт Софронов ушел из дома в деревне Штанаши 20 августа
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Чувашии ведутся активные поиски 55-летнего Альберта Софронова. Мужчина ушел из своего дома в деревне Штанаши 20 августа, но до сих пор не вернулся обратно. Близкие пропавшего отмечают, что он не ориентируется в пространстве.
Альберт ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем были серо-синяя ветровка, серо-сине-черный джемпер и серые брюки. Мужчина прихрамывает.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Альберта, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU