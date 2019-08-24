Три игрока "Рубина" точно не сыграют с "Ростовом" в воскресенье
Казанский "Рубин" продолжает готовиться к матчу 7-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Уже известно, что казанцы не смогут выставить на игру самый оптимальный состав. Так, два игрока еще залечивают свои болячки.
- Паша Могилевец еще не выздоровел, Бегич тоже, остальные все готовятся, - отметил тренер команды Роман Шаронов.
Также в Ростове казанскому клубу не поможет хорват Уремович. Он дисквалифицирован. Впрочем, по словам Шаронова, тренерский штаб знает, кем его заменить.
- "Ростов" поменял свое направление, играет сейчас по другой схеме. В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион, - пояснил Шаронов.
Матч между "Ростовом" и "Рубином" состоится 25 августа. Начало игры в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU