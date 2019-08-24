2019-08-24T13:07:15+03:00
Общество

Женщина прогулялась по центру Казани, "выгуливая" пылесос

Также в руках у женщины было ведро с моющими средствами
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Жительница Казан решила показать, что пылесосу не обязательно храниться в кладовке или на балконе. Его можно и на улицу взять. Так, минувшим днем в центре Казани можно было увидеть женщину, которая "выгуливала" пылесос.

- В центре Казани рядом с кинотеатром «Родина» девушка «выгуляла» пылесос. На записи неизвестная прохожая несет ведро с моющими средствами и тянет за собой технику. Один вопрос - что в головах у таких странных людей? - написал очевидец истории в соцсетях, сопроводив это видеозаписью.

Что побудило девушку взять на прогулку пылесос - не ясно. Очевидцы отмечают, что возможно женщина просто купила пылесос и таким образом транспортировала его домой.

женщина с пылесосом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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