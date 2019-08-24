2019-08-24T16:33:25+03:00
Общество

Татарстанцы вылепили эчпочмаки из песка

Это произошло в Набережных Челнах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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Жители Набережных Челнов соревновались в умении лепить фигуры из песка и воды. В пляжной зоне набережной имени Тукая состоялся второй городской фестиваль «Песочный город».

Фестиваль прошел по номинациям «Мой город» и «На одной волне». В первой рассматривались работы, связанные с темой города Набережные Челны: достопримечательности, городские ассоциации и многое другое. Во второй - работы, подходящие под возрастную категорию молодежи, ассоциации с современной молодежью.

В мероприятии приняли участие шесть команд: «Первая художественная школа», номинация «Мой город»; «Генералы песчаных карьеров», номинация «Мой город»; «Крепыши», из д/с №53, номинация «Мой город»; «Радуга», номинация «На одной волне»; «НПК», Набережночелнинский политехнический колледж, номинация «На одной волне»; «Бобры», «Фиолетовый НЕ ОН», номинация «На одной волне».

По итогам фестиваля в номинации «Мои город» 1 место заняла команда «Генералы песчаных карьеров», которые слепили три эчпочмака и герб города. В номинации «На одной волне» победителем стала команда «Бобры», общественная организация «Фиолетовый НЕ ОН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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