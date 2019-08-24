В Казани мужчина погиб, выпав с 8 этажа

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-24T14:43:54+03:00

Спасти мужчину было не возможно, он погиб на месте. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Трагедия произошла в Казани днем 23 августа. По данным телеканала "Татарстан-24", в одном из дворов на улице Закиева обнаружили труп 67-летнего мужчины. Выяснилось, что он выпал из окна 8-го этажа.

Очевидцы инцидента сразу вызвали полицию. Сын погибшего рассказал, что его отец страдал от болезни глаз. Что стало причиной трагедии - не ясно. Пока известно, что предсмертной записки обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU