В Казани мужчина погиб, выпав с 8 этажа
Причины происшествия пока не известны
Спасти мужчину было не возможно, он погиб на месте.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагедия произошла в Казани днем 23 августа. По данным телеканала "Татарстан-24", в одном из дворов на улице Закиева обнаружили труп 67-летнего мужчины. Выяснилось, что он выпал из окна 8-го этажа.
Очевидцы инцидента сразу вызвали полицию. Сын погибшего рассказал, что его отец страдал от болезни глаз. Что стало причиной трагедии - не ясно. Пока известно, что предсмертной записки обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU