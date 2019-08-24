2019-08-24T13:48:14+03:00
Общество

С начала года в Ульяновске родилось более 4,5 тысячи детей

Третьи дети появились в 589 семьях города
Владимир КРУПСКИЙ
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В 202 семьях в этом году на свет появились четвёртые и последующие дети.В 202 семьях в этом году на свет появились четвёртые и последующие дети.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С начала года в Ульяновске на свет появились 4524 ребенка. По информации управления по делам семьи администрации города, третьего ребёнка родили 589 ульяновских женщин. В 202 семьях в этом году на свет появились четвёртые и последующие дети.

По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе продолжают действовать все ранее разработанные меры социальной поддержки многодетных родителей. Из средств регионального бюджета выплачиваются ежемесячные пособия на детей, денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

Из средств бюджета в этом году на ежемесячные выплаты многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей планируется направить более 511 миллионов рублей. На единовременные выплаты на приобретение жилья при многоплодных родах, а также при рождении четвертого и последующих детей планируется выделить порядка 206,7 миллионов рублей. Также около 77 миллионов рублей будет выделено родителям на реализацию именного капитала «Семья». В бюджете 2019 года предусмотрена и ежегодная индексация ряда выплат семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетным родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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