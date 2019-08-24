2019-08-24T10:44:15+03:00
Общество

Жительница Чувашии чуть не лишилась денег, пытаясь продать молокоотсос

Мошенницей оказалась девушка из Самарской области
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Девушка смогла вовремя понять, что ее пытаются обмануть.Девушка смогла вовремя понять, что ее пытаются обмануть.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Чувашским полицейским удалось раскрыть факт телефонного мошенничества. Так, в полицию обратилась 37-летняя жительница Новочебоксарска. Она рассказала, что пыталась продать через интернет молокоотсос.

Покупательница нашлась быстро. Она попросила назвать реквизиты банковской карты для оплаты товара.

- Сообщив необходимые цифры, женщина заметила, что к ней пришёл смс-код, подтверждающий списание 1200 рублей. Вспомнив, что этот пароль нельзя никому называть, и им могут воспользоваться мошенники, женщина обратилась в полицию, - отметили в пресс-службе МВД Чувашии.

Полицейским удалось вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 21-летняя девочка из Самарской области. Девушка была задержана в ходе служебной командировки в указанный регион и доставлена в Чувашию. По ее словам, деньги за товар она сначала хотела перевести на счет мобильного телефона. Но когда узнала, что у продавца есть банковская карта, решила завладеть денежными средствами.

По факту попытки хищения денег возбуждено уголовное дело. Кроме того, молодая особа проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанцев зовут пообщаться со знаменитым космонавтом
В День города в Ульяновске перекроют дороги.
Из-за аварийного состояния водопропускной трубы в Бугульминском районе перекрыли участок трассы
Лео, Ричард и Никон: Как называли своих детей жители Казани
Сильнейшие гимнастки мира приедут на турнир в Казань
В Марий Эл построят спорткомплекс с девятью площадками за 9,4 миллиона рублей
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»
В Батыревском районе Чувашии судебные приставы приостановили работу школы перед Днем Знаний
Восстановленный Собор Казанской иконы Божией Матери приведет в Татарстан больше паломников
В Чувашии идут активные поиски женщины, которая ушла из дома две недели назад и пропала
В Буинске после капремонта открыли спортивную школу «Батыр»
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
Житель Йошкар-Олы попал в двадцатку лучших пилотов воздушных шаров России
Выходные в Казани будут теплыми и без дождей
Рекорды Alfa Future People-2019: 8 часовые live-транслянции и интернет-серфинг со скоростью более 120 Мбит/с
В Татарстане появится Фонд защиты прав участников долевого строительства
В Челябинск из Чебоксар доставили посылку, в которой оказались живые пчелы
В Казани на гастрономическом фестивале состоится презентация собственного торта города
Следующая рабочая неделя у казанцев будет четырехдневной
Два района Казани 24 августа оставят без света
Козьмодемьянск станет побратимом испанского города
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Йошкар-Оле 3-летний мальчик выпала из окна
Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России
Из-за образовательного форума в Ульяновске запретят стоянку транспорта на двух улицах
В Казани еще 70 остановок оснастили информационными табло
В Казани из-за неработающих телефонов сообщения о ДТП принимают в службе "112"