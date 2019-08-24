Жительница Чувашии чуть не лишилась денег, пытаясь продать молокоотсос

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-24T10:44:15+03:00

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Чувашским полицейским удалось раскрыть факт телефонного мошенничества. Так, в полицию обратилась 37-летняя жительница Новочебоксарска. Она рассказала, что пыталась продать через интернет молокоотсос.

Покупательница нашлась быстро. Она попросила назвать реквизиты банковской карты для оплаты товара.

- Сообщив необходимые цифры, женщина заметила, что к ней пришёл смс-код, подтверждающий списание 1200 рублей. Вспомнив, что этот пароль нельзя никому называть, и им могут воспользоваться мошенники, женщина обратилась в полицию, - отметили в пресс-службе МВД Чувашии.

Полицейским удалось вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 21-летняя девочка из Самарской области. Девушка была задержана в ходе служебной командировки в указанный регион и доставлена в Чувашию. По ее словам, деньги за товар она сначала хотела перевести на счет мобильного телефона. Но когда узнала, что у продавца есть банковская карта, решила завладеть денежными средствами.

По факту попытки хищения денег возбуждено уголовное дело. Кроме того, молодая особа проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU