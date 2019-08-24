Казанцев зовут пообщаться со знаменитым космонавтом

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-24T11:37:22+03:00

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24 августа, в рамках культурной программы WorldSkills Kazan 2019 в Горкинско-Ометьевском лесу развернется большой лекторий, где своим опытом поделятся представители рабочих профессий, а также пройдет творческая встреча с послом чемпионата, Героем Советского Союза, Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым.

Свой первый полет в космос Сергей Крикалев совершил 26 ноября 1988 года. До 2015 года он являлся мировым рекордсменом по общей продолжительности пребывания в космосе и поставил рекорд по количеству космических полетов среди советских и российских космонавтов.

Он побывал на орбите шесть раз и провел в космосе в общей сложности 803 дня – это достижение было увековечено в Книге рекордов Гиннеса как «самое долгое пребывание в космосе». Сегодня Крикалев работает исполнительным директором госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам.

Казанцам космонавт расскажет о своих полетах, выходах в открытый космос и особенностях работы в невесомости, а также ответит на вопросы участников встречи. Начало работы лектория запланировано на 12.00, встреча с Сергеем Крикалевым начнется в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU