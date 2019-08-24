Из-за аварийного состояния водопропускной трубы в Бугульминском районе перекрыли участок трассы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-24T09:34:32+03:00

Движение будет перекрыто с 27 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Движение ограничат на территории почти в 5 километров

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В Бугульминском районе Татарстана с 27 августа временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога «Бугульма-Татарская Дымская»-Наратлы из-за аварийного состояния водопропускной трубы на участке 4,9 километра.

До окончания ремонта водителям для объезда предлагаются автомобильные дороги М-5 «Урал» и «Казань-Оренбург»-Ключевка. Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU