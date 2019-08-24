2019-08-24T09:21:12+03:00
Общество

Лео, Ричард и Никон: Как называли своих детей жители Казани

В столице Татарстана на свет появилось немало детей с редкими именами
Владимир КРУПСКИЙ
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Мальчики рождались чаще девочек.Мальчики рождались чаще девочек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю, с 12 по 18 августа, в Казани на свет появились 430 малышей. Мальчики на этот раз рождались чаще девочек. Так, за неделю родилось 224 мальчика и 206 девочек. рождение 430 малышей: 224 мальчиков и 206 девочек.

Возраст самой юной мамы – 19 лет, самого юного отца – 21 год. Возраст самой зрелой мамы – 46 лет, самого зрелого отца – 54 года.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Ясмина, Амир, Карим, Аяз, Полина, Ева, Арслан, Матвей. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Лео, Йолдыз, Рим, Муса, Леонид, Ричард, Никон, Аарон, Сафар, Александра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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