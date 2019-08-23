Восстановленный Собор Казанской иконы Божией Матери приведет в Татарстан больше паломников

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-23T17:59:01+03:00

Сейчас там полным ходом идут работы по воссозданию

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Восстановленный Собор Казанской иконы Божией Матери должен помочь Татарстану в развитии паломнического туризма. Такое предположение выдвинула заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова на пресс-конференции в медиа-центре «Казань Экспо».

Сейчас в Сборе полным ходом идут работы. В 2019 году в нем будет освящен уже отреставрированный Пещерный храм. В нем будет установлен иконостас, который сейчас изготавливается. Кроме того, на данный момент идут работы по восстановлению верхнего храма и золочению его лепного декора.

Отметим, что воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери было начато в июле 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU