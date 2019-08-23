2019-08-23T17:32:25+03:00
Общество

В Буинске после капремонта открыли спортивную школу «Батыр»

Объект стал доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минспорта ТатарстанаФото: пресс-служба Минспорта Татарстана
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В четверг, 22 августа, в Буинске состоялось открытие обновленной спортивной школы «Батыр». В ней не только обновили фасад и кровлю, но и смонтировало системы отопления, канализации и электроснабжения.

Кроме того, объект стал доступен для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, на лестницах появились пандусы и поручни, дверные проемы были расширены, а ступеньки и спуски – выравнены. Адаптированы были также раковины и сместили для воды.

Отметим, сейчас в спортивной школе «Батыр» имеются борцовский, игровой, теннисный, тренажерный и фитнес залы. Учреждение включает семь отделений по таким видам спорта, как корэш, самбо, дзюдо, борьба на поясах, настольный теннис, футбол и спортивная аэробика. В нем занимаются 540 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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