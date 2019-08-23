Выходные в Казани будут теплыми и без дождей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-23T16:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Предпоследние выходные лета порадуют казанцев теплой погодой. Так, в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром возможен туман.

В ночь на субботу, 24 августа, температура воздуха в Казани составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Такая же погода прогнозируется и в целом по республике.

В воскресенье, 25 августа, в республике ожидается небольшой дождь, ночью местами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла. Днем - до 23 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU