Рекорды Alfa Future People-2019: 8 часовые live-транслянции и интернет-серфинг со скоростью более 120 Мбит/с

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-23T16:20:20+03:00

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Билайн вновь стал технологическим партнером фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который с 16 по 18 августа прошел в поселке Большое Козино под Нижнем Новгородом.

Ориентируясь на растущий тренд высокого потребления мобильного интернета на фестивале, в этом году Билайн увеличил емкость базовых станций в 1,5 раза в сравнении с прошлым AFP. Благодаря объединению нескольких частот спектра с помощью функционала Carrier Aggregation на сети 4G скорость передачи данных на всей территории AFP увеличилась до 120 Мбит/сек.

Несмотря на дождливую погоду, десятки тысяч гостей AFP активно делились в социальных сетях сторис, фотографиями и видеотрансляциями. Общий объем интернет-трафика на фестивале в сети 4G увеличился более чем на 60% в сравнении с прошлым годом.

В первый день AFP пик активного потребления мобильного интернета пришелся на период с 22:00 до 1:00, когда выступали бывший участник группы The Prodigy Leeroy Thornhill, голландский диджей Quintino и Carnage из США, а на следующий день – на выступление одного из самых востребованных диджеев мира Don Diablo.

Для голосовых вызовов была задействована технология HD-voice, которая обеспечивала более четкую передачу речи на фоне выступления артистов. За дни фестиваля было совершенно более 100 000 звонков.

Билайн обеспечил качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G для своих клиентов на всей территории Alfa Future People и построил одну из самых больших в стране Wi-Fi-сетей под открытым небом. Сеть Wi-Fi Билайн развернулась на площади более 400 000 кв.м. В этом году она была усилена за счет внедрения технологии BeamFlex, что позволило предоставить пользователям стабильно высокую скорость мобильного интернета даже в периоды максимальной нагрузки на сеть. Около 30% пользователей Wi-Fi провели в сети от 4 до 8 часов, выкладывая фотографии и видео в социальные сети. Длительность интернет-сессий с помощью Wi-Fi у 18% пользователей составила более 8 часов в день.

Помимо полноценной инфраструктуры для общения и интернет-серфинга Билайн создал на фестивале город безлимитных возможностей АнлимСити. На территории 1 500 кв.м. каждого посетителя ждали множество развлечений, бонусы и подарки.

Местом искусства и территорией самовыражения в АнлимСити стал Дом художника. Здесь работали граффити-художники и проходили мастер-классы по созданию ярких принтов.

Клуб BeeFit - территория здорового и вместе с тем сбалансированного образа жизни. Здесь гости AFP танцевали с профессиональными артистами, занимались фитнесом, играли в уличный футбол. Кроме этого, несмотря на погоду, активно участвовали в тематических квестах. Заработанную местную валюту (бикоины) участники тратили на черно-желтый мерч Билайн или обменивали на подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU