В Чувашии идут активные поиски женщины, которая ушла из дома две недели назад и пропала

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-23T17:44:00+03:00

О местонахождении 53-летей Веры Ивановой ничего не известно с 9 августа

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В Чебоксарском районе Чувашии идут активные поиски 53-летней Веры Ивановой. Женщина вышла из своего дома в деревне Пихтулино 9 августа и пропала.

Вера ростом 165 сантиметров имеет плотное телосложение, светлые мелированные волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи она была одета в оранжевую ветровку и темно-синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Веры Ивановой, просьба сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU