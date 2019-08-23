В Чувашии идут активные поиски женщины, которая ушла из дома две недели назад и пропала
О местонахождении 53-летей Веры Ивановой ничего не известно с 9 августа
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Чебоксарском районе Чувашии идут активные поиски 53-летней Веры Ивановой. Женщина вышла из своего дома в деревне Пихтулино 9 августа и пропала.
Вера ростом 165 сантиметров имеет плотное телосложение, светлые мелированные волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи она была одета в оранжевую ветровку и темно-синие джинсы.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Веры Ивановой, просьба сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU