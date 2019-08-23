В Батыревском районе Чувашии судебные приставы приостановили работу школы перед Днем Знаний

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-23T18:22:03+03:00

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В Батыревском районе Чувашии приостановлена работа «Новоахпердинской основной общеобразовательной школы». Причина этого – не соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Так, на школьных стенах, полах и окна были глубокие трещины, которые не позволяли проводить в кабинетах влажную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме того, уроки физкультуры в учрждении проводились где угодно (на улице или в других помещениях), но не в приспособленном для этого спортзале.

- Образовательное учреждение имело возможность для недопущения нарушений правил, установленных СанПиН, однако не приняло необходимых мер по исполнению возложенных на него обязанностей, - сообщает пресс-служба УФССП республики.

Работа школы приостановлена на 10 дней, несмотря на то, что совсем скоро День знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU