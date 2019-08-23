Житель Йошкар-Олы попал в двадцатку лучших пилотов воздушных шаров России
Михаил Томуров занял в нем 16 место
Фото: https://vk.com/legkiel
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Житель Йошкар-Олы Михаил Томуров стал участником Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. На нем он занял 16 место, выполнив 22 задания в шести полетах. Так, йошкаролинец попал в двадцатку лучших пилотов воздушных шаров страны.
- Крайние полеты получились гораздо лучше, 4-ый так вообще пролетел лучше всех! – признается Михаил на своей соцстранице, - Начал разбираться, анализировать, делать выводы и в каждом полете потихоньку откусывать позиции!
Фото: https://vk.com/legkiel
Мужчина также отметил, что участие далось ему психологически непросто. За поддержку он поблагодарил свою команду.
ИСТОЧНИК KP.RU