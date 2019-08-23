2019-08-23T19:29:59+03:00
Спорт

Сильнейшие гимнастки мира приедут на турнир в Казань

Ожидается участие спортсменок из 34 стран
Владимир КРУПСКИЙ
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Турнир стартует в конце августа.Турнир стартует в конце августа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 30 августа по 1 сентября Казань примет этап World Challenge Cup по художественной гимнастике. Турнир с участием 150 сильнейших спортсменок мира пройдет в Центре гимнастики. В программу соревнований входят состязания в индивидуальных и групповых дисциплинах.

- В индивидуальном зачете Россию представят именитые сестры-гимнастки, заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Дина Аверина, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ.

Впрочем, победить россиянкам будет не так легко. Соперницами россиянок станут лидеры национальных сборных 34 стран.

В заключительный день соревнований World Challenge Cup в Центре гимнастики состоится гала-шоу, посвященное 100-летию образования ТАССР, в котором примут участие звезды турнира и лучшие воспитанницы школ художественной гимнастики Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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