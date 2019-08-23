В Татарстане появится Фонд защиты прав участников долевого строительства
Его появление запланировано на октябрь-ноябрь 2019 года
Права и обязанности застройщика будут передаваться ФондуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Татарстане создадут региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства. Его появление запланировано на октябрь-ноябрь 2019 года. Об этом заявил премьер-министр республики Рустам Нигматуллин на встрече с обманутыми дольщиками.
Права и обязанности застройщика будут передаваться Фонду. При этом застройщик должен быть признан банкротом, и в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Тогда, Фонд будет выполнять функции застройщика проблемных объектов за счет средств республиканского и федерального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU