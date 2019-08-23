В Татарстане появится Фонд защиты прав участников долевого строительства

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-23T16:06:02+03:00

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В Татарстане создадут региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства. Его появление запланировано на октябрь-ноябрь 2019 года. Об этом заявил премьер-министр республики Рустам Нигматуллин на встрече с обманутыми дольщиками.

Права и обязанности застройщика будут передаваться Фонду. При этом застройщик должен быть признан банкротом, и в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Тогда, Фонд будет выполнять функции застройщика проблемных объектов за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU