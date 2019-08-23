2019-08-23T14:40:03+03:00
Общество

Два района Казани 24 августа оставят без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с 8.00 и до окончания работ.Света не будет с 8.00 и до окончания работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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24 августа, в некоторых домах Московского и Приволжского районов Казани временно отключат электричество.

Так, с 8.00 до 20.00 света не будет в Московском районе по улицам Коломенская, 11, 14, 16, 18, 20, 26, Академика Королева, 32, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 67 (Казанский хоспис).

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах Приволжского района по улицам Камая, 3, 5, 7, Карбышева, 35, 47/1. Кроме того, отключение затронет и дома частного сектора поселка Борисково по улицам: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Бодрая, Болгар, Борисковская, Дудинская, Ушакова, переулку Якты Юл, в том числе школу №97.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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