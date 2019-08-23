В Челябинск из Чебоксар доставили посылку, в которой оказались живые пчелы

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-23T15:40:06+03:00

Она была отправлена из одного из фермерских хозяйств республики

Изменить размер текста: A A

Из Чебоксар в Челябинск почтой была отправлена посылка с живыми пчелами. Она была отправлена из одного из фермерских хозяйств Чувашии, сообщает «Почта России». Насекомые находились в специальных контейнерах с необходимым для них питанием.

Это не первая подобная посылка. Так, из пчел из Чебоксар отправляли в Санкт-Петербург и Солнечногорск.

ИСТОЧНИК KP.RU