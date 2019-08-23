В Челябинск из Чебоксар доставили посылку, в которой оказались живые пчелы
Она была отправлена из одного из фермерских хозяйств республики
Фото: pochta.ru
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Из Чебоксар в Челябинск почтой была отправлена посылка с живыми пчелами. Она была отправлена из одного из фермерских хозяйств Чувашии, сообщает «Почта России». Насекомые находились в специальных контейнерах с необходимым для них питанием.
Это не первая подобная посылка. Так, из пчел из Чебоксар отправляли в Санкт-Петербург и Солнечногорск.
ИСТОЧНИК KP.RU